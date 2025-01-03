Новый год ознаменовался историческим событием: Россия практически полностью потеряла европейский рынок газа. С 1 января 2025 года прекратились поставки российского газа в Европу через территорию Украины. В результате доля России на европейском рынке газа снизилась до 5%. Единственный маршрут, который еще действует – через Турцию.

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Таким образом, газовая дубинка, которой так любили грозить Путин и "Газпром" Европе, сдулась. Россия же лишилась 5 млрд долларов в год доходов, которые все еще приносили ей поставки в Европу, пока не был прекращен транзит через территорию Украины. Остановка поставок из России уже не критична для Европы, которая замесила поставки из России газом из других стран – Норвегии, Катара, США, научилась больше экономить и продолжает развивать альтернативную энергетику.

Зато у Путина больше нет возможности влиять на европейцев, грозя чуть что отключить газ. Россия потеряла важнейший рынок. "Газпром" находится на грани разорения. Таков результат путинской политики.