УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС
Леонид Невзлин
Леонид Невзлин
Израильский общественный деятель, издатель

Блог | Россия потеряла самый важный рынок, а "Газпром" оказался на грани банкротства

Россия потеряла самый важный рынок, а 'Газпром' оказался на грани банкротства

Новый год ознаменовался историческим событием: Россия практически полностью потеряла европейский рынок газа. С 1 января 2025 года прекратились поставки российского газа в Европу через территорию Украины. В результате доля России на европейском рынке газа снизилась до 5%. Единственный маршрут, который еще действует – через Турцию. 

Видео дня

Таким образом, газовая дубинка, которой так любили грозить Путин и "Газпром" Европе, сдулась. Россия же лишилась 5 млрд долларов в год доходов, которые все еще приносили ей поставки в Европу, пока не был прекращен транзит через территорию Украины. Остановка поставок из России уже не критична для Европы, которая замесила поставки из России газом из других стран – Норвегии, Катара, США, научилась больше экономить и продолжает развивать альтернативную энергетику. 

Зато у Путина больше нет возможности влиять на европейцев, грозя чуть что отключить газ. Россия потеряла важнейший рынок. "Газпром" находится на грани разорения. Таков результат путинской политики.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...