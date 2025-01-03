В Киеве раздались взрывы: Кличко сообщил о работе ПВО. Видео

Войска государства-агрессора России направили на украинскую столицу ударные дроны-камикадзе типа "Шахед". Около 23:30 3 января в Киеве и области были слышны взрывы.

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Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил работу противовоздушной обороны в городе. Корреспонденты OBOZ.UA рассказали о взрывах и работе ПВО на левом берегу столицы.

"На левом берегу столицы по вражеским БПЛА работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!" – написал мэр.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины в 23:00 сообщили, что в направлении Броваров и Киева с северо-востока следуют вражеские БПЛА. По данным мониторинговых каналов четыре "Шахеда" добрались до украинской столицы, по ним работали силы ПВО.

Около 23:40, по данным ВС, в направлении Киевщины снова направлялись вражеские БПЛА по нескольким направлениям – по Черниговщине и Сумщине. Кроме того, "Шахеды" на севере Киевщины двигались южным и западным курсом.

Как сообщал OBOZ.UA:

– утром 1 января в Киеве защитники неба уничтожили ряд ударных дронов, которыми атаковала Россия. Обломки сбитых целей упали в Печерском и Святошинском районах: там возникли пожары и повреждения, два человека погибли, семеро пострадали.

– В результате этой атаки россиян в столице погибли супруги ученые – нейробиолог Игорь Зима и его жена, биологи Олеся Сокур.

– Во время атаки российских беспилотников на Киев 1 января взрывами были повреждены административные здания украинского парламента, где размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады Украины.

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