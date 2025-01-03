Помнится лет 10-15 назад, Жванецкий рассказывал историю из своей молодости, когда он служил на каком-то пассажирском пароходе. На нем был милиционер, который следил за порядком и особым приемом успокаивал буйных пассажиров. Он подходил сзади, просовывал руку между ног, захватывал самое ценное и в таком положении запал хулигана испарялся и его можно было вести спокойно и куда угодно. Жванецкий утверждал, что таким образом удавалось водить даже двоих. Как оно там было на самом деле – пусть останется на его совести, поскольку мне доводилось ознакамливаться с более другими методами работы милиции. Наверняка они не читали трактат "Молот ведьм", но по некоторым вопросам – вполне могли переплюнуть испанскую инквизицию. Тем не менее, сам принцип – малыми усилиями достигать большого результата, вполне показателен.

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Нечто подобное уже сейчас начинает проявляться после остановки транзита газа из "россии" через ГТС Украины. О том, как сорвало пробки, на известных местах, у товарищей Орбана и Фицо, мы писали ранее, но это – эмоции. Их можно понять, поскольку пациенты полагали, что пастись на путинской кормушке они будет если не вечно, то очень долго, а тут им такой облом вышел, но наверное самым зримым следствием отключения, стал натуральный блэкаут в Приднестровье, которое как и Абхазия, получало халявный газ из москвы, в обмен на поддержание своего сепаратистского статуса.

Оказывается, что как только российская халява заканчивается, тут же возникает похмелье и куда жестче, чем у того же Вити Орбана с его отвратительным портретом. Поэтому поводу известный народ Северной Америки имел меткую присказку, которая в переводе с их языка звучит так: "Ацтек приходит и уходит, а кушать хочется всегда. В связи с этим, вражеская пресса, очень аккуратно и без 50-ти оттенков серого, пишет такое:

"В Приднестровье после прекращения поставок российского газа и возникшего из-за этого энергодефицита прекратили работу практически все промышленные предприятия".

В связи с этим, явно не понимая, как такое вообще могло случиться, глава минэкономразвития непризнанной республики Сергей Оболоник заявил следующее:

"Кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Стоят все промышленные предприятия за исключением лишь тех, кто обеспечивает продовольственную безопасность Приднестровья".

Как можно понять, даже в этой ситуации они никак не могут принять реальность, поскольку "продовольственную безопасность" он себе передумал сам, поскольку опасности продовольствию там нет в принципе, кроме него самого и его "Правительства". Не подыгрывай они москве, Молдова давно уже восстановила свои границы и ни о какой опасности, продовольственной, энергетической или любой другой, не было бы и речи, поскольку в самой Молдове – никакого коллапса не случилось.

Сейчас там еще что-то может работать на небольших запасах газа, которые удалось накопить перед прекращением транзита, но их может хватить, а может и не хватить, до 20 февраля, а дальше – все. Молдова получает газ из Румынии, но она платит за него деньги, а Приднестровью платить нечем, поскольку более трех десятков лет оно жило на халяву. А теперь праздник жизни закончился. А товарищ Оболоник может паковать свои вещи в кабинете, поскольку дальше уже не будет ни экономики, ни развития, ни министерства. Как оказалось, для возвращения в объективную реальность, надо было только просунуть руку между ног и прихватить за самое дорогое.

Как будет развиваться ситуация в Приднестровье – увидим в ближайшее время, но уже очевидно, что самостоятельно найти выход из тупика, сепаратисты не смогут и решение проблемы делегировано в москву. Ведь география там является решающим фактором, и если нет границы с метрополией, колония просто не в состоянии выжить самостоятельно, в случае фактической блокады. И что тут самое интересное, невозможно в этом обвинить Молдову, поскольку вся ситуация возникла в следствие окончания контракта на транзит российского газа. И даже в этом случае – Украине тоже не выставишь претензий, поскольку условия контракта выполнены полностью, а дальше все зависит от воли одной из сторон сделки. Если нет воли в продолжении контракта, значит он заканчивается просто по истечении срока его действия.

И тут возникает вопрос к многоходовщику. Как он так все посчитал, что теперь его колония и явный сателлит, оказался на грани энергетического коллапса? Это тоже – по плану или как? Очевидно, что у прутина нет никаких инструментов, кроме военных, хоть как-то повлиять на ситуацию. Но опять же, даже военные инструменты он может применить исключительно к Украине, для которой это уже давно не новость и которая парирует это давление собственными инструментами. И более того, как в ситуации с газовым транзитом, инструменты могут быть не только военного характера.

И вот этот расклад говорит о том, что прутин, который славился своими подковерными играми и договорняками, не смог решить этот показательный кризис. После того, как рухнул режим его союзника и безропотного вассала Асада в Сирии, Приднестровье может стать второй костяшкой в эффекте домино. После краха в Сирии прутин просто был обязан показать какие-то свои умения для того, чтобы найти выход из ситуации. Наверное как-то это было связано с Трампом, но именно этот вопрос упирается в то, чем Трамп вряд ли поступится.

Как мы помним, в пакете предвыборных обещаний для бизнеса, Донни поклялся отменить все глупые ограничения, которые администрация Байдена применила к американским газовикам и нефтяникам, что должно привести к увеличению добычи и экспорта нефти и сжиженного газа. А как известно, газовая война прутина против Европы, привела к фундаментальному изменению газового ландшафта континента. Теперь терминалами по приему СПГ усеяно все побережье континента и теперь формула "труба или ничего" умерла безвозвратно. А это как ра играет на Штаты, которые экспортируют газ исключительно в сжиженном виде.

Отсюда следует, что в интересах Трампа не только похоронить транзит через Украину, но и через Турцию, чтобы занять еще и эту нишу газового рынка Европы. Он прекрасно видит, что стервятники, в виде Индии, Китая и Турции, не стесняясь того, что зверь еще не испустил дух, уже рвут его на клочья, так почему бы не присоединиться к этой кампании, но уже не выдирая за бесценок полезные ископаемые, а отжимая насовсем, огромные рынки сбыта? Ведь в отличие от совковых представлений прутина и Си о том, что имея огромный экспортный потенциал, они смогут давить на покупателей, западный бизнес исходит из другой парадигмы, а именно – привлечения покупателей к своей продукции.

Проще говоря, речь идет о борьбе ЗА рынки сбыта, вместо борьбы С рынками сбыта. Но совкам этого не понять, поскольку торговля для них – один из инструментов продвижения соей идеологии. Ну а Приднестровье оказалось мелкой разменной монетой, в этой игре. Но хоть эта монета и мелкая, она очень показательная, поскольку от того, что там выпадет, орел или решка, будет зависеть цена прутина, на этой глобальной шахматной доске. Если он утопит еще одного своего союзника, то в таком случае, даже те, кто с ним еще водит хороводы, будут к нему относиться как к использованному презервативу или туалетной бумаге. А внутри лепрозория станет окончательно ясно, что он является гарантом только одного процесса – наполнения своими ДНК секретных чемоданов.