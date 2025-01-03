Какие болезни нервной системы являются основанием для полной непригодности к военной службе: объяснение

Военное положение и общая мобилизация в Украине продлены до 7 февраля 2025 года. Лица, имеющие болезни нервной системы, могут быть полностью непригодными к военной службе.

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Об этом говорится в приказе Министерства обороны Украины №402 "Об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ Украины". Важно, чтобы лицо имело документационное подтверждение и заключение ВЛК.

Причиной полной непригодности к военной службе могут быть:

воспалительные заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, миелит, энцефаломиелит, внутричерепный и внутрипозвоночный абсцесс);

прогрессирующие болезни ЦНС (системные атрофии, дегенеративные болезни, параличи и паралитические состояния, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, дистонии (кроме вегетососудистой), ДЦП, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и другие);

эпилепсия при наличии частых приступов или выраженных психических расстройств;

болезни периферической нервной системы, связанные с поражением нервов, нарушением иннервации и болевым синдромом (нейропатии, миастении, миопатии, дорсалгия, радикулопатия, цервикалгия, ишиас, люмбаго и другие), которые быстро прогрессируют.

Напомним, в армию не мобилизуют мужчин с инфекционными заболеваниями, которые тяжело поддаются лечению или совсем не поддаются лечению. К перечню таких заболеваний относятся хронические формы вирусных гепатитов В, С, Д (ВГВ, ВГС, ВГД) и других типов, если заболевание сопровождается цитолитической активностью, значительным фиброзом печени и существенными нарушениями функций организма.

Как сообщал OBOZ.UA, в законодательстве Украины есть четкий список сердечно-сосудистых заболеваний, с которыми лицо может получить отсрочку от мобилизации. В частности, военнообязанные с инсультами и инфарктами имеют такое право.

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