''Усложняет анализ'': Клопп с восхищением высказался о Мудрике

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп восторженно отозвался об украинском новичке лондонского "Челси" Михаиле Мудрике. Немецкий специалист накануне поединка против "аристократов" в 21-м туре английской Премьер-лиги отметил, что вероятное появление украинца на поле существенно затрудняет подготовку его команды у игре 21 января.

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Об этом Клопп заявил на пресс-конференции перед матчем на легендарном "Энфилд Роуд", пишет авторитетный портал Goal.com. Наставник "Ливерпуля" подчеркнул, что игра Мудрика в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов произвела на него сильное впечатление.

"Мудрик – хороший игрок, действительно хороший. Он провел невероятную кампанию в Лиге чемпионов со своим бывшим клубом. Скорость, техника, голы. Он разносторонний. Имея Мудрика на одном фланге и, например, Жоао Феликса на другом, "Челси" явно решает проблемы не так, как мы. Жоао Феликс играл через два дня после своего перехода, поэтому мы, вероятно, можем ожидать, что Мудрик сыграет. Это немного усложняет анализ, но мы знакомы с его игрой. Мы наблюдали за ним в Лиге чемпионов, и он произвел впечатление", – сказал Клопп.

Напомним, Мудрик перешел в "Челси" из "Шахтера" за 100 миллионов евро, из которых 30 составят бонусы, установив трансферный рекорд Украины. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин впервые рассказал, почему Михаил не перешел в "Арсенал", который считался фаворитом в борьбе за игрока. Во время презентации украинца на стадионе "Челси" фанаты "аристократов" устроили овации нашему соотечественнику.

Также стало известно, сможет ли наш футболист помочь новой команде в плей-офф Лиги чемпионов. А в России вскипели из-за трансфера украинца, назвав его "левым мизинцем Шевченко". СМИ также назвали фантастическую зарплату Мудрика в "Челси".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета отреагировал на срыв перехода Михаила Мудрика в его команду. А в Польше разозлились из-за решения донецкого "Шахтера", напомнив о помощи Украине.

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