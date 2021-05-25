УЕФА открыл дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса"

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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УЕФА Суперлига

Европейский футбольный союз (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против мадридского "Реала", каталонской "Барселоны" и туринского "Ювентуса" из-за участие в Суперлиге. Официальное уведомление появилось на сайте УЕФА.

Сообщение на сайте УЕФА

"Реал", "Ювентус" и "Барселона", в отличие от 9 других клубов-основателей турнира, не вышли из Суперлиги.

"Арсенал", "Милан", "Челси", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" ранее отреклись от нового турнира и покаялись перед УЕФА.

"После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой "Суперлиги", против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА", – говорится на сайте Союза.

Болельщики устраивали протесты против Суперлиги

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 19 апреля 12 сильнейших команд Европы из Англии, Италии и Испании объявили о создании Европейской Суперлиги, которая должна была стать альтернативой Лиге чемпионов.

  • УЕФА сделал резкое заявление из-за этой ситуации, пригрозив международным "баном".

  • 20 апреля английские футбольные клубы "Челси" и "Манчестер Сити" приняли решение отказаться от участие в Суперлиге.

  • Позже к английским клубам, вышедшим из Суперлиги присоединились итальянский "Интер" и испанский "Атлетико".

  • 21 апреля Европейская Суперлига выпустила официальное заявление, в котором сообщается, что руководители нового турнира берут паузу, необходимую для внесения поправок в проект.

  • Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что Суперлига может разрушить Украину.

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