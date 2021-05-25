УЕФА открыл дело против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса"

Европейский футбольный союз (УЕФА) возбудил дисциплинарное дело против мадридского "Реала", каталонской "Барселоны" и туринского "Ювентуса" из-за участие в Суперлиге. Официальное уведомление появилось на сайте УЕФА.

"Реал", "Ювентус" и "Барселона", в отличие от 9 других клубов-основателей турнира, не вышли из Суперлиги.

"Арсенал", "Милан", "Челси", "Атлетико", "Интер", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" ранее отреклись от нового турнира и покаялись перед УЕФА.

"После расследования, проведенного инспекторами по этике и дисциплине УЕФА в связи с проектом так называемой "Суперлиги", против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" было возбуждено дисциплинарное производство за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА", – говорится на сайте Союза.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 апреля 12 сильнейших команд Европы из Англии, Италии и Испании объявили о создании Европейской Суперлиги, которая должна была стать альтернативой Лиге чемпионов.