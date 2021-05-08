"Реал", "Барселона" и "Ювентус" заявили об угрозах от УЕФА
Мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус" на своих официальных сайтах сделали совместное заявление, определяющее их позицию по Суперлиге.
Таким образом команды дали ответ Европейскому футбольному союзу, который накануне определил наказание 9 клубам, отрекшимся от Суперлиги.
"Мы получали и продолжают получать угрозы и оскорбления с целью отказа от проекта. Это недопустимо с точки зрения закона, и суды уже вынесли решение в пользу Суперлиги, запрещая ФИФА и УЕФА, напрямую или косвенно совершать любые действия, которые могут повлиять на клубы-учредители или саму Суперлигу, тем самым признавая ее законность", – говорится в тексте сообщения.
"Барселона", "Реал" и "Ювентус" сожалеют, что другие 9 партнеров-основателей Суперлиги оказались непоследовательными и решили отказаться от нового турнира:
"Учитывая, что материальные проблемы, которые побудили 12 клубов-основателей объявить Суперлигу несколько недель назад, никуда не делись, мы будем продолжать соблюдать наши обязательства перед заинтересованными сторонами и болельщиками во благо футбола"
Клубы и в дальнейшем будут поддерживать Суперлигу и в правовом поле пытаться решить возникший кризис.
"Для обеспечения финансовой устойчивости мы обязаны действовать ответственно и настойчиво искать адекватные решения, несмотря на неприемлемое и постоянное давление и угрозы, поступающие со стороны УЕФА".
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 апреля 12 сильнейших команд Европы из Англии, Италии и Испании объявили о создании Европейской Суперлиги, которая должна была стать альтернативой Лиге чемпионов.
УЕФА сделал резкое заявление из-за этой ситуации, пригрозив международным "баном".
20 апреля английские футбольные клубы "Челси" и "Манчестер Сити" приняли решение отказаться от участие в Суперлиге.
Позже к английским клубам, вышедшим из Суперлиги присоединились итальянский "Интер" и испанский "Атлетико".
21 апреля Европейская Суперлига выпустила официальное заявление, в котором сообщается, что руководители нового турнира берут паузу, необходимую для внесения поправок в проект.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что Суперлига может разрушить Украину.