"Реал", "Барселона" и "Ювентус" заявили об угрозах от УЕФА

Мадридский "Реал", каталонская "Барселона" и туринский "Ювентус" на своих официальных сайтах сделали совместное заявление, определяющее их позицию по Суперлиге.

Таким образом команды дали ответ Европейскому футбольному союзу, который накануне определил наказание 9 клубам, отрекшимся от Суперлиги.

"Мы получали и продолжают получать угрозы и оскорбления с целью отказа от проекта. Это недопустимо с точки зрения закона, и суды уже вынесли решение в пользу Суперлиги, запрещая ФИФА и УЕФА, напрямую или косвенно совершать любые действия, которые могут повлиять на клубы-учредители или саму Суперлигу, тем самым признавая ее законность", – говорится в тексте сообщения.

"Барселона", "Реал" и "Ювентус" сожалеют, что другие 9 партнеров-основателей Суперлиги оказались непоследовательными и решили отказаться от нового турнира:

"Учитывая, что материальные проблемы, которые побудили 12 клубов-основателей объявить Суперлигу несколько недель назад, никуда не делись, мы будем продолжать соблюдать наши обязательства перед заинтересованными сторонами и болельщиками во благо футбола"

Клубы и в дальнейшем будут поддерживать Суперлигу и в правовом поле пытаться решить возникший кризис.

"Для обеспечения финансовой устойчивости мы обязаны действовать ответственно и настойчиво искать адекватные решения, несмотря на неприемлемое и постоянное давление и угрозы, поступающие со стороны УЕФА".

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 апреля 12 сильнейших команд Европы из Англии, Италии и Испании объявили о создании Европейской Суперлиги, которая должна была стать альтернативой Лиге чемпионов.