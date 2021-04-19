В УЕФА отреагировали на создание европейской Суперлиги

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудили планы европейских топ-клубов создать так называемую Суперлигу, которая должна стать альтернативой Лиге чемпионов.

На официальном сайте УЕФА появилось заявление, в котором написано, что в организации сделают все возможное для того, чтобы предотвратить запуск турнира. Отмечается, что футболисты и команды, которые примут участие в соревновании, будут строго наказаны.

"Мы узнали, что некоторые клубы из Англии, Италии и Испании решили создать так называемую закрытую Суперлигу. Если это действительно так, то мы, ФИФА и все национальные ассоциации, которые входят в нашу организацию, примем все возможные меры для того, чтобы помешать запуску этого циничного проекта. Футбол основан на принципах открытости и спортивной конкуренции. Он не может существовать по-другому. Как мы отмечали раньше, клубы, принявшие участие в создании Суперлиги, не смогут играть в европейских, международных и национальных соревнованиях, а их футболисты больше не будут выступать за свои сборные", – ответили в УЕФА.

В организации также поблагодарили немецкие и французские команды за то, что они не согласились стать одними из основателей Суперлиги.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 топ-клубов Европы официально объявили о создании нового турнира, первый розыгрыш которого может начаться уже в августе 2021 года.