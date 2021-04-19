Сильнейшие футбольные клубы Европы объявили о создании Суперлиги

12 сильнейших команд Европы из Англии, Италии и Испании объявили о создании так называемой Суперлиги, которая станет альтернативой Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В пресс-релизе, который появился на официальном сайте турнира, написано, что основателями соревнования являются "Милан", "Арсенал", "Атлетико", "Челси", "Барселона", "Интер", "Ювентус", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Тоттенхэм". Ожидается, что первый розыгрыш турнира начнется в августе 2021 года.

Формат Суперлиги предусматривает, что в турнире будут принимать участие 20 команд: 15 основателей (к существующим 12 в скором времени должны добавиться еще 3) и 5 клубов, которые получат это право по итогам квалификации.

Чтобы Суперлига не мешала командам играть в своих национальных чемпионатах, ее матчи будут проходить посреди недели. Перед стартом турнира 20 участников будут распределены на 2 группы по 10 клубов, которые сыграют между собой дома и на выезде. По результатам этих противостояний по три лучшие команды напрямую выйдут в четвертьфинал, а еще две путевки получат победители плей-офф между четвертыми и пятыми местами.