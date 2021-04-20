"Челси" и "Манчестер Сити", основавшие Суперлигу, вышли из нее на следующий день – СМИ

Английские футбольные клубы "Челси" и "Манчестер Сити" на следующий день после основания европейской Суперлиги, приняли решение отказаться от участие в ней, сообщает The Telegraph.

Обе команды готовят документацию для официального выхода из турнира на фоне протестов фанатов "Челси" у "Стэмфорд Бридж" в преддверии игры Премьер-лиги против "Брайтона".

Выход лондонцев рискует спровоцировать крах всей концепции всего через 48 часов после ее запуска.

"Челси" стал первым из так называемой "грязной дюжины", который поддался давлению и отвернулся от европейской Суперлиги после того, как Роман Абрамович приказал подготовить документацию для официального отзыва.

"Манчестер Сити" – следующий клуб, который, как ожидается, последует этому примеру, в результате чего турнир так и не состоится.

СМИ отмечают, что клубы-ренегаты искренне потрясены всеобщим осуждением, которое было вызвано организацией нового европейского соревнования.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что футболисты, которые выступают за команды, решившие основать Суперлигу, не смогут играть за свои национальные сборные.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент новосозданного турнира Флорентино Перес предложил изменить длительность футбольных матчей.

Позже стало известно, что УЕФА не будет исключать топ-клубы, которые объявили о создании Суперлиги, из Лиги чемпионов и Лиги Европы в нынешнем сезоне.