Шевченко назвал проект, который разрушил бы Украину

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко крайне негативно высказался о Европейской Суперлиге, которая была запущена 19 апреля, а 21 апреля ее руководители временно все закрыли.

По словам легендарного динамовца, этот проект может разрушить Украину.

"Вот как разрушается футбол, традиция. Формулу, которую они изобрели, я не понял. Футболу нужны развлечения и много денег, но, как сказал Гвардиола, нет смысла создавать турнир, в котором вы останетесь навсегда. Это очень плохо организованный проект, он разрушит такие страны, как Украина, и многие другие, где родились великие футбольные таланты. Модель Лиги чемпионов со временем изменилась, но теперь у всех есть возможность там участвовать", – цитирует Андрея Николаевича TUTTOmercatoWEB со ссылкой на La Repubblica.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации СМИ, первыми из Суперлиги решили выйти лондонский "Челси" и "Манчестер Сити".

Кроме того стало известно, что из Лиги чемпионов и Лиги Европы не будут отчислять клубы, которые согласились на участие в турнире.