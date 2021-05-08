УЕФА наказал девять покаявшихся клубов "Суперлиги"

Европейский футбольный союз (УЕФА) принял извинения девяти клубов ("Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси", "Арсенал", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Интер" и "Милан"), которые ранее вышли из так называемой Суперлиги признав, что ее создание "было ошибкой".

В качестве наказания команды заплатят 15 миллионов евро штрафа, а также вернут 5 процентов с дохода за участие в турнирах УЕФА в следующем сезоне.

Клубы согласились с тем, что если они еще раз примут участие в каких-либо несанкционированных турнирах или нарушат условия "Декларации о клубных обязательствах" то получат штрафы в 100 миллионов евро и 50 миллионов евро соответственно.

"Объявленные меры носят серьезный характер, но никакие финансовые штрафы не пойдут в пользу УЕФА. Средства будут реинвестированы в детско-юношеский и массовый футбол в локальных сообществах по всей Европе, в том числе в Великобритании. Эти клубы быстро осознали свои ошибки и предприняли действия, чтобы продемонстрировать раскаяние и приверженность европейскому футболу", – цитирует пресс-служба УЕФА главу Союза Александера Чеферина.

Дела остальных трех клубов, которые до сих пор не отказались от Суперлиги ("Реал", "Барселона" и "Ювентус") будут переданы в надлежащие дисциплинарные инстанции УЕФА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

19 апреля 12 сильнейших команд Европы из Англии, Италии и Испании объявили о создании Европейской Суперлиги, которая должна была стать альтернативой Лиге чемпионов.