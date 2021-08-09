УАФ сделала заявление по назначению Реброва тренером сборной Украины

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Футбол
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Сергей Ребров

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) не определился с новым главным тренером национальной команды на заседании 9 августа. Управляющий орган обязали в ближайшие три дня провести переговоры с потенциальными кандидатами.

Об этом говорится в заявлении официального сайта УАФ. "Члены исполкома обсудили итоги пятилетней работы предыдущего тренерского штаба, а также возможные кандидатуры на пост главного тренера национальной команды. По итогам обсуждения члены исполкома УАФ поручили администрации УАФ и комитету национальных сборных команд провести переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера и в срок до 12 августа проинформировать исполком УАФ об их итогах", – подвели в организации итоги заседания.

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Андрей Шевченко
Сборная Украины после матча с Англией на Евро-2020.

При этом фамилии тренеров, которые претендуют на роль преемника Андрея Шевченко, не называются. Однако известно, что главным фаворитом является Сергей Ребров, о чем ранее заявил президент УАФ Андрей Павелко.

Андрей Павелко (в центре) со штабом Андрея Шевченко.

Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года после провала на чемпионате Европы под руководством Михаила Фоменко. С тех пор Андрей Николаевич помог команде завоевать прямую путевку на Евро-2020, дойти до исторического четвертьфинала континентального первенства, а также вывести национальную команду в элитный дивизион Лиги наций.

Сергей Ребров

1 августа Шевченко объявил об окончании контракта со сборной Украины. Как удалось узнать OBOZREVATEL, он и руководство УАФ не сумели договориться о финансовых условиях нового соглашения.

После этого главными кандидатами на пост стали бывший тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров и Мирон Маркевич, однако несколько дней назад последний поздравил первого с будущим назначением.

Мирон Маркевич.
Швеция Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации СМИ, "Аль-Айн" отказался отпускать Реброва в сборную Украины.

Сборная Украины по футболуУАФАндрей ШевченкоСергей Ребров