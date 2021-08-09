УАФ сделала заявление по назначению Реброва тренером сборной Украины

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) не определился с новым главным тренером национальной команды на заседании 9 августа. Управляющий орган обязали в ближайшие три дня провести переговоры с потенциальными кандидатами.

Об этом говорится в заявлении официального сайта УАФ. "Члены исполкома обсудили итоги пятилетней работы предыдущего тренерского штаба, а также возможные кандидатуры на пост главного тренера национальной команды. По итогам обсуждения члены исполкома УАФ поручили администрации УАФ и комитету национальных сборных команд провести переговоры с потенциальными кандидатами на должность главного тренера и в срок до 12 августа проинформировать исполком УАФ об их итогах", – подвели в организации итоги заседания.

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При этом фамилии тренеров, которые претендуют на роль преемника Андрея Шевченко, не называются. Однако известно, что главным фаворитом является Сергей Ребров, о чем ранее заявил президент УАФ Андрей Павелко.

Напомним, что Шевченко возглавил сборную Украины летом 2016 года после провала на чемпионате Европы под руководством Михаила Фоменко. С тех пор Андрей Николаевич помог команде завоевать прямую путевку на Евро-2020, дойти до исторического четвертьфинала континентального первенства, а также вывести национальную команду в элитный дивизион Лиги наций.

1 августа Шевченко объявил об окончании контракта со сборной Украины. Как удалось узнать OBOZREVATEL, он и руководство УАФ не сумели договориться о финансовых условиях нового соглашения.

После этого главными кандидатами на пост стали бывший тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров и Мирон Маркевич, однако несколько дней назад последний поздравил первого с будущим назначением.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации СМИ, "Аль-Айн" отказался отпускать Реброва в сборную Украины.