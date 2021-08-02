Не Маркевич: назван главный кандидат на пост тренера сборной Украины

Главный тренер арабского "Аль-Айна" Сергей Ребров ищет возможность разорвать соглашение с клубом, чтобы возглавить сборную Украины после ухода Андрея Шевченко. Он уже начал соответствующую работу со своими консультантами.

Об этом в эфире авторской передачи "Цыганык Live" сообщил журналист Игорь Цыганык. По его данным, на заседании исполкома Украинской ассоциации футбола (УАФ) 9 августа пост также может получить опытный Мирон Маркевич.

"Есть две кандидатуры – Ребров и Маркевич. Насколько мне известно, Ребров уже начал консультации со своими юристами о возможности разрыва контракта с клубом, где он работает. Если он сможет разорвать контракт, то Ребров будет главным претендентом на то, чтобы возглавить сборную Украины уже 9 августа. Рассматривается также вариант с Маркевичем. Исполком УАФ больше склоняется к варианту с Ребровым, но он должен решить свои вопросы с клубом", – сказал Цыганык.

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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Андрей Шевченко заявил об уходе из сборной Украины. Он проработал с командой пять лет, возглавив ее после чемпионата Европы-2016.

Легендарный футболист не смог вывести "желто-синих" на ЧМ-2018, в отборе к которому украинцы заняли лишь третье место. Но затем команда феерически выиграла квалификацию к Евро-2020, на котором дошла до четвертьфинала.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал решение Шевченко и выразил надежду на его возвращение в сборную Украины.