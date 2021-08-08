В УАФ не разрешили подписывать Реброва в сборную Украины

Арабский футбольный клуб "Аль-Айн", который тренирует Сергей Ребров, отказался давать разрешение Украинской ассоциации футбола (УАФ) на подписание контракта Сергея Станиславовича со сборной Украины, сообщает UAE Sport News со ссылкой на журналиста Амера Абдуллу. Ранее такой запрос УАФ направила в адрес руководство команды из Обьединенных Арабских Эмиратов.

Напомним, что 1 августа Шевченко заявил об уходе из сборной Украины. Он проработал с командой пять лет, возглавив ее после чемпионата Европы-2016.

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Как стало известно OBOZREVATEL от своих источников, Шевченко не смог договориться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) о финансовых условиях нового контракта.

Отметим, что изначально основным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины были Ребров и Маркевич.

Мирон Богданович 7 августа заявил, что уходит с поста главы комитета сборных и пожелал успехов Реброву.