Маркевич сказал, кто станет новым тренером сборной Украины по футболу

Главным тренером сборной Украины по футболу 9 августа будет назначен Сергей Ребров, сообщил в интервью Meta-ratings.com.ua глава комитета сборных Украинской ассоциации футбола (УАФ) Мирон Маркевич. По словам Мирона Богдановича он уходит в отставку со своей должности.

Маркевич считает, что он верой и правдой служил украинскому футболу пять лет. В тоже время после завершения Евро-2020 он все чаще ловил себя на мысли, что еще не сказал своего последнего слова, как тренер.

"Поэтому и решил, что с работой функционера пора заканчивать. Пользуясь случаем, хочу пожелать Сергею Реброву успехов в работе главным тренером сборной Украины. Он на мою поддержку всегда может рассчитывать", – сказал Маркевич.

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Отметим, что изначально Ребров был основным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.

В тоже время, у Сергея Станиславовича возникли проблемы с разорванием действующего контракта со своим клубом.

Напомним, что 1 августа Шевченко заявил об уходе из сборной Украины. Он проработал с командой пять лет, возглавив ее после чемпионата Европы-2016.

Как стало известно OBOZREVATEL от своих источников, Шевченко не смог договориться с Украинской ассоциацией футбола (УАФ) о финансовых условиях нового контракта.