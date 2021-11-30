У "Дженоа" Шевченко возникли проблемы в Италии

Футбольный клуб "Дженоа", который тренирует украинец Андрей Шевченко, вместе с еще пятью командами, подозревают в совершении финансовых махинаций, связанных с трансферами футболистов. Как сообщает La Repubblica, вместе с генуэзцами под расследование прокуратуры попали "Ювентус", "Интер", "Аталанта", "Сампдория" и "Наполи".

Самые большие санкции грозят клубу из Торино. По информации журналистов, "Ювентус" вместе с "Дженоа" организовали переход игроков, общая сумма трансферов которых составила около 123 миллионов евро. При этом на счет "Юве" поступило лишь 25 млн. евро. Остальную сумму компенсировали обменом футболистами.

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Похожая схема была у "Дженоа" и с "Интером". Суммарный доход по 6 трансферам составил 78 млн евро. Из них в казну "Интера" поступило лишь 5 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко 7 ноября подписал трехлетний контракт с командой из Генуи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

На посту наставника клуба из Генуи Андрей Николаевич успел провести два матча. В первой игре "Дженоа" уступила "Роме". Вторая игра с "Удинезе" завершилась вничью.

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.