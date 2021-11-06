СМИ раскрыли зарплату Шевченко в новом клубе
Экс-наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко будет зарабатывать в "Дженоа" 1,8 млн евро в год и бонусы, сообщает в Twitter авторитетный итальянский журналист Николо Скира.
По информации Скиры, в состав тренерского штаба украинца войдут Андреа Малдера и Мауро Тассотти. C этими специалистами наш соотечественник работал и национальной команде Украины, уточняет журналист.
Напомним, что по информации итальянских СМИ, Андрей Николаевич в ближайшее время возглавит клуб из Генуи, выступающий в Серии А.
Как сообщал OBOZREVATEL, за пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.
1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.
По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.
Вместо него на пост тренера был назначен Александр Петраков.
Шевченко созвал пресс-конференцию, на которой заявил, что не хотел уходить из национальной команды и собирался пролонгировать соглашение.
Генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий рассказал свою версию событий и раскрыл условия контракта, который был предложен Андрею Николаевичу.