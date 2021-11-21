Шевченко неудачно дебютировал в чемпионате Италии
Украинец Андрей Шевченко провел свой первый матч в карьере в качестве главного тренера футбольного клуба. Его "Дженоа" дома со счетом 0:2 проиграла римской "Роме", которую тренирует Жозе Моуриньо.
Tekrar bir aradalar 💙 pic.twitter.com/kJqHFDVhDn— Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) November 21, 2021
В 2006 году Шева перешел из "Милана" в "Челси", наставником которого был как раз португалец.
Поединок 13-го тура Серии А начался без особой остроты и представлял собой классическую встречу фаворита ("Рома" 9-я) против аутсайдера (18-е место).
Хозяева взяли за основу тактику от обороны, большими силами встречая соперника, но не дальше среднего круга. Римляне много владели мячом, много комбинировали, но практически ничего сотворить у ворот соперника не смогли.
Единственный острый момент в первом тайме случился на 16-й минуте, когда Мхитарян великолепным ударом слета забил гол, но Массимилиано Иррати его сразу отменил. Круглый снаряд зацепил руку форварда "Ромы" Тэмми Абрахама.
Оставшееся время подопечные Моуриньо катали мяч, но в створ ворот не попадали.
Вторая половина стала зеркальным отображением первой. "Рома" владела абсолютным преимуществом, стала делать вертикальные передачи на своих нападающих, но по-настоящему опасных моментов не было.
Успеха гости добились на 81-й минуте. Генрих Мхитарян отдал точную передачу на ход Феликсу Афена-Гьяну, ганский форвард получил мяч в штрафной и нанес прицельный удар в дальний нижний угол ворот.
Окончательный счет оформил все тот же Афена-Гьяну дальним "выстрелом" в девятку.
Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко 7 ноября подписал трехлетний контракт с командой из Генуи.
Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.
За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.
1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.
По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.