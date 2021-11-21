Шевченко неудачно дебютировал в чемпионате Италии

Максим Иншаков
Футбол
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Дженоа Шевченко сыграла с Ромой Моуриньо

Украинец Андрей Шевченко провел свой первый матч в карьере в качестве главного тренера футбольного клуба. Его "Дженоа" дома со счетом 0:2 проиграла римской "Роме", которую тренирует Жозе Моуриньо.

В 2006 году Шева перешел из "Милана" в "Челси", наставником которого был как раз португалец.

Шевченко и Моуриньо (2006 год)

Поединок 13-го тура Серии А начался без особой остроты и представлял собой классическую встречу фаворита ("Рома" 9-я) против аутсайдера (18-е место).

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Андрей Шевченко

Хозяева взяли за основу тактику от обороны, большими силами встречая соперника, но не дальше среднего круга. Римляне много владели мячом, много комбинировали, но практически ничего сотворить у ворот соперника не смогли.

1-й гол Ромы был отменен

Единственный острый момент в первом тайме случился на 16-й минуте, когда Мхитарян великолепным ударом слета забил гол, но Массимилиано Иррати его сразу отменил. Круглый снаряд зацепил руку форварда "Ромы" Тэмми Абрахама.

Рома много атаковала

Оставшееся время подопечные Моуриньо катали мяч, но в створ ворот не попадали.

Жозе Моуриньо

Вторая половина стала зеркальным отображением первой. "Рома" владела абсолютным преимуществом, стала делать вертикальные передачи на своих нападающих, но по-настоящему опасных моментов не было.

Успеха гости добились на 81-й минуте. Генрих Мхитарян отдал точную передачу на ход Феликсу Афена-Гьяну, ганский форвард получил мяч в штрафной и нанес прицельный удар в дальний нижний угол ворот.

Окончательный счет оформил все тот же Афена-Гьяну дальним "выстрелом" в девятку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко 7 ноября подписал трехлетний контракт с командой из Генуи.

Андрей Шевченко попробует поднять Дженоа в турнирной таблице

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

Андрей Шевченко общается с игроками

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

Сборная Украины вылетела в 1/4 Евро-2020, проиграв Англии со счетом 0:4

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

Андрей Шевченко.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.

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