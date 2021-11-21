Шевченко неудачно дебютировал в чемпионате Италии

Украинец Андрей Шевченко провел свой первый матч в карьере в качестве главного тренера футбольного клуба. Его "Дженоа" дома со счетом 0:2 проиграла римской "Роме", которую тренирует Жозе Моуриньо.

Tekrar bir aradalar 💙 pic.twitter.com/kJqHFDVhDn — Calcio Türkiye 🇹🇷🇮🇹 (@CalcioTurkey) November 21, 2021

В 2006 году Шева перешел из "Милана" в "Челси", наставником которого был как раз португалец.

Поединок 13-го тура Серии А начался без особой остроты и представлял собой классическую встречу фаворита ("Рома" 9-я) против аутсайдера (18-е место).

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Хозяева взяли за основу тактику от обороны, большими силами встречая соперника, но не дальше среднего круга. Римляне много владели мячом, много комбинировали, но практически ничего сотворить у ворот соперника не смогли.

Единственный острый момент в первом тайме случился на 16-й минуте, когда Мхитарян великолепным ударом слета забил гол, но Массимилиано Иррати его сразу отменил. Круглый снаряд зацепил руку форварда "Ромы" Тэмми Абрахама.

Оставшееся время подопечные Моуриньо катали мяч, но в створ ворот не попадали.

Вторая половина стала зеркальным отображением первой. "Рома" владела абсолютным преимуществом, стала делать вертикальные передачи на своих нападающих, но по-настоящему опасных моментов не было.

Успеха гости добились на 81-й минуте. Генрих Мхитарян отдал точную передачу на ход Феликсу Афена-Гьяну, ганский форвард получил мяч в штрафной и нанес прицельный удар в дальний нижний угол ворот.

Окончательный счет оформил все тот же Афена-Гьяну дальним "выстрелом" в девятку.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко 7 ноября подписал трехлетний контракт с командой из Генуи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.