Шевченко набрал первые очки в чемпионате Италии. Видео

Итальянский клуб "Дженоа", который тренирует украинец Андрей Шевченко, сыграл вничью 0:0 в гостях с "Удинезе". Поединок 14-го тура Серии А стал первым для нашего соотечественника, в котором он набрал очки. Предыдущая встреча 13-го тура с римской "Ромой" завершилась поражением.

Матч с "Удинезе" не изобиловал острыми моментами и не порадовал зрителей яркой игрой и голами. Было заметно, что Андрей Николаевич пока не смог наладить атакующее звено своей команды.

В 15-м туре "Дженоа" 1 декабря встретится дома с "Миланом".

Видео дня

"Удинезе" – "Дженоа" 0:0 (0:0, 0:0)

Удинезе – Сильвестри, Молина (Перес, 55), Нюйтинк (Самарджич, 46), Самир, Родриго Бекао, Удоджи, Арслан (Макенго, 56), Перейра (Пуссетто, 15), Уолас, Деулофеу (Саксесс, 85), Бету.

Дженоа – Сиригу, Сабелли (Гильоне, 58), Масьелло, Бираски, Васкес, Камбьязо, Бадель (Эрнани, 73), Стураро (Туре, 90), Ровелла, Экубан, Бьянки (Пандев, 73).

Предупреждения: Васкес (40), Сабелли (44), Молина (45), Макенго (56), Пуссетто (86), Гильоне (86), Ровелла (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, Шевченко 7 ноября подписал трехлетний контракт с командой из Генуи.

Ранее в СМИ появилась информация о том, сколько будет зарабатывать Шева.

За пять лет работы в сборной Украины Андрей Николаевич вывел национальную команду в финальную часть чемпионата Европы-2020 с первого места в отборочной группе и дошел до исторического четвертьфинала континентального первенства.

1 августа Шевченко объявил о том, что его контракт со сборной закончился.

По информации OBOZREVATEL, он не был продлен из-за финансовой составляющей.