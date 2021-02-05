У братьев Суркисов умер отец: спортивные итоги 4 февраля
Украинский боксер Александр Усик рассказал, почему просил себя называть на русском языке, а в Киеве умер отец братьев Суркисов.
Кроме того, женская сборная Украины по баскетболу выиграла у Португалии в отборе на женский чемпионат мира.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости четверга, 4 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие новости:
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