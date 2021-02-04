Усик высказался о менталитете украинцев и дал совет

Знаменитый супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) считает, что в менталитете украинцев заложено стремление угодить всем и боязнь показать индивидуальность.

По словам Усика, это стало следствием жизни в Советском Союзе и это надо искоренять.

"Не надо всем быть хорошим и перед всеми вилять. Надо идти своей дорожкой и не идти на поводу у других. У нас немного другой менталитет, чем у иностранцев. Надо это менять. Я в семье и своем окружении это меняю. С чем связаны такие особенности менталитета украинцев? 70 лет был CCCР, где была одна уравниловка", – сказал Александр в эфире YouTube-канала "Ходят слухи".

Крымчанин признается, что это все не так просто меняется.

"Это надо прорабатывать. Разговаривать об этом. Но люди бояться выразить свое мнение. Мы как-то прячемся и стесняемся сказать. Нам столько лет внушали что мы все равны, у нас серая одежда, что мы сейчас пожинаем плоды. Надо не бояться быть раскрепощенными. Я учу своих детей, что вы никому ничего не должны и вам никто не должен. Трудитесь и у вас все будет", – подытожил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александр Усик отметил особенность украинского народа, который всегда "выживает" вне зависимости от того, как бы его не "топили".