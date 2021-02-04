Усик высказался о бое Джошуа – Фьюри, пригрозив судом

Украинский боксер Александр Усик заявил, что в ситуации с его обязательным поединком против Энтони Джошуа за пояс WBO дело уже не в спорте, а в бизнесе.

В интервью на YouTube-канале "Ходят слухи" он с пониманием сказал, что его бой с британцем соберет значительно меньшую кассу, чем противостояние ЭйДжея против Тайсона Фьюри за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. По словам нашего соотечественника, переговорами по этому вопросу должен заниматься его промоутер Александр Красюк из компании K2 Promotions.

"Джошуа владеет поясом WBO и он должен его защищать в бою со мной. Но здесь уже вступает не спорт, а бизнес. Потому что мы с ним вдвоем соберем 20 млн долларов, а бой Джошуа – Фьюри соберет 100 млн. Тут надо смотреть и договариваться. И это задача не моя, а моего промоутера. Моя задача – выходить в ринг и побеждать", – заявил Усик.

Александр признался, что не хочет срывать бой за звание "абсолюта", поэтому готов к диалогу. Несмотря на это, украинец отметил, что будет решать этот вопрос в суде, если к нему в этой ситуации отнесутся неуважительно.

"Очень многие фанаты хотят увидеть бой Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри. Я – как заноза. Я могу стать раздражителем для многих фанатов, которые и меня любят, что я не дал возможности состояться такому бою. Потому что это фурор. 33 года в супертяжелом весе не было абсолютного чемпиона мира. Я сам хочу увидеть этот бой. Бой этих двух гигантов. Но если я должен боксировать за этот пояс, а они меня хотят по-наглому сбрить, то так не будет. Если вы хотите со мной диалога, я готов. Если вы просто говорите мне "До свидания", тогда это будет решаться в другом правовом поле", – подытожил Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Всемирная боксерская организация (WBO), по линии которой Александр является обязательным претендентом, сказала, кто должен стать следующим соперником украинца.