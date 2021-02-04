Американский клуб сделал предложение по ключевому легионеру "Динамо" – журналист

"Даллас" из Высшей лиги футбола США (МЛС) нацелился на ведущего легионера киевского "Динамо" Карлоса де Пену.

Как сообщает мексиканский журналист Сезар Луис Мерло на своей странице в Twitter, американский клуб хочет осуществить постоянный трансфер уругвайца и уже сделал предложение украинской команде.

Контракт 28-летнего Де Пены с киевлянами действует до 31 декабря 2021 года. Он пришел в команду свободным агентом в апреле 2019-го и почти сразу стал одним из лидеров "Динамо". За это время футболист принял участие в 65 матчах за столичный клуб во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.

Отметим, что до переезда в Украину Де Пене не удавалось проявить себя в Европе. Благодаря успешным выступлениям за родной "Насьональ" в 2015 году он получил приглашение в английский "Мидлсбро", а затем перешел в испанский "Реал Овьедо". Не сумев достичь успеха в этих двух командах, он вернулся в Уругвай.

"Даллас", который хочет подписать Де Пену, занял шестое место по итогам регулярного сезона МЛС и дошел до четвертьфинала плей-офф, где уступил будущему финалисту "Сиэтл Саундерс".

Как сообщал OBOZREVATEL, один из ведущих легионеров "Динамо" Жерсон Родригес отклонил предложение из Турции, чтобы остаться в киевском клубе.