Российский голкипер нокаутировал футболиста "Порту", отправив его с матча в больницу. Видео

Бывший вратарь "Краснодара", ныне выступающий за "Белененсеш" Станислав Крицюк, нанес серьезную травму футболисту "Порту" Нану.

Инцидент произошел в матче 17-го тура португальской Примейры-лиги. На 88-й минуте Крицюк попытался кулаками перехватить передачу, но врезался в голову 26-летнему нападающему.

Уроженец Португалии, выступающий за сборную Гвинеи-Бисау, от шока потерял сознание и пришел в себя лишь на носилках медиков, которые срочно были вызваны на поле.

Футболиста госпитализировали. На момент публикации новости о его состоянии информации нет. Встреча "Белененсеш" – "Порту" завершилась с счетом 0:0.

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер бразильского клуба "Байя" Дуглас Фридрих получил серьезную травму лица. Соперник попытался сыграть на опережение, но вместо мяча попал шипами бутс прямо в голову вратарю.