Российский голкипер нокаутировал футболиста "Порту", отправив его с матча в больницу. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Скорая помощь на футболе

Бывший вратарь "Краснодара", ныне выступающий за "Белененсеш" Станислав Крицюк, нанес серьезную травму футболисту "Порту" Нану.

Инцидент произошел в матче 17-го тура португальской Примейры-лиги. На 88-й минуте Крицюк попытался кулаками перехватить передачу, но врезался в голову 26-летнему нападающему.

Уроженец Португалии, выступающий за сборную Гвинеи-Бисау, от шока потерял сознание и пришел в себя лишь на носилках медиков, которые срочно были вызваны на поле.

Футболиста госпитализировали. На момент публикации новости о его состоянии информации нет. Встреча "Белененсеш" – "Порту" завершилась с счетом 0:0.

Вратарь попытался перехватить мяч
Момент удара
Нану потерял сознание

Как сообщал OBOZREVATEL, голкипер бразильского клуба "Байя" Дуглас Фридрих получил серьезную травму лица. Соперник попытался сыграть на опережение, но вместо мяча попал шипами бутс прямо в голову вратарю.

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