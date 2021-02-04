Умер отец братьев Суркисов

Отец Игоря и Григория Суркисов Михаил Давидович Суркис умер на 102-м году жизни.

О трагической новости сообщила пресс-служба киевского "Динамо".

"Вместе с родными и близкими также скорбят из-за тяжелой утраты сотрудники клуба, команда, тренерский штаб. Всем нам будет очень не хватать этого изысканного тонкого юмора и самоиронии, которые более 100 лет сопровождали по жизни Михаила Давыдовича Суркиса", – говорится в некрологе на сайте клуба.

О времени и месте прощания с ним будет сообщено дополнительно.

Михаил (или Рахмиль, как его назвали при рождении) родился в селе Петроверовка в 100 км от Одессы. Отец — пекарь, мать — домохозяйка. В семье Суркисов было 5 детей (4 брата и сестра).

Сам Рахмиль хотел стать юристом и ходил на судебные заседания в 8-9 лет. Но мать настояла, чтобы он стал медиком. Суркис-старший работал врачом 60 лет. Его основная специальность – невропатолог.

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