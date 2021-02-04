Украина разгромила Португалию в отборе на женский Евробаскет-2021

Национальная женская сборная Украины по баскетболу в четверг, 4 февраля, в матче отбора на чемпионат Европы-2021 крупно обыграла команду Португалии.

Из-за пандемии коронавируса матч прошел без зрителей в так называемом пузыре в португальском городке Матозиньюш и завершился со счетом 87:58.

Португалия с первых минут сделала в атаке акцент на трехсекундную зону, но плотная защита не позволяла португалкам легко набирать очки. Проигрывая 4:10, наставнику хозяев уже на 4-й минуте пришлось брать таймаут, чтоб сбить атакующий пыл сборной Украины.

Радулович традиционно построил игру команды через Алину Ягупову. Форвард "Фенербахче", как таран шла под кольцо соперниц, получив несколько фолов в нападении. Уже на 6-й минуте у Алины было три персональных замечания. Пропущенный рывок 0:6 заставил уже нашего тренера останавливать встречу минутным перерывом.

После этого на паркете шла равная вязкая борьба с большим количеством нарушений. Португалия плотно защищалась, не позволяя "сине-желтым" легко набирать очки. Мы позволяли оппоненткам забирать подборы и точно бросать трехочковые.

Проигранный старт второй четверти 0:10 вновь заставил Радуловича брать таймаут, пытаясь вернуть ситуацию под контроль Украины.

За 3 минуты до конца первой половины Ягупова смогла набрать первые очки, совершив до этого 8 неточных бросков, но раздав при этом с десяток атакующих передач.

Это позволило Украине с рывком 8:0 выйти вперед 29:26. Украинки не позволяли соперницам убегать в быстрые прорывы, а в позиционном нападении Португалия чувствовала себя очень неуверенно.

После перерыва Украина продолжила лидировать. Начала попадать Ягупова, и к середине 3-й четверти "сине-желтые" выигрывали 49:39. В этот временной промежуток отлично себя проявила Мириам Уро-Ниле. 26-летняя темнокожая украинская центровая раз за разом набирала очки, разбираясь с соперницами.

Перед заключительным отрезком национальная сборная Украины выигрывала +18, поэтому 4-я четверть стала формальностью. Наши соотечественницы наладили прицел и точными трюльниками довели счет до разгромного.

Свой следующий матч подопечные Срджана Радуловича проведут 6 февраля с командой Финляндии. Начало в 17:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая встреча между Украиной и Португалией в рамках отбора на женский Евробаскет-2021 состоялась 17 ноября 2019 года. Матч на паркете харьковского Дворца спорта "Локомотив" завершился победой наших девушек 72:60.