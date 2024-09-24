Тимощуку 'подложили шлюху' и связали с ФСБ: почему бывший капитан сборной изменил Украине и собирает деньги для оккупантов

Уже не первый год бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук носит клеймо предателя, ведь даже после начала полномасштабного вторжения России он не покинул Питер и работу в местном "Зените", не осудил кровавую войну, а спокойно продолжал класть в карман деньги "Газпрома". Но в выходные уроженец Волыни просто пробил дно, приобщившись к сбору средств на российском аукционе для Курской области.

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Даже люди, которые до этого были о Тимощуке, мягко говоря, невысокого мнения, после такого поступка находились в шоке и не могли подобрать в его адрес никаких слов, кроме брани. Ведь человек, который 144 матча провел за национальную команду Украины и был ее капитаном, теперь не просто трусливо молчит, а открыто помогает оккупантам.

Бывший игрок "Волыни", "Шахтера" и "Баварии" открыто предоставил для аукциона футболку с надписью "Город-герой Ленинград" в цветах "блокадной ленты к матчу в День памяти жертв блокады Ленинграда" и собственной подписью. А 700 тысяч рублей, что составляет чуть более 7500 долларов, будут направлены в Курскую область, которая частично захвачена ВСУ.

Одни люди объясняют это любовью к деньгам "Газпрома", другие уверены, что Тимощук уже давно работает на спецслужбы и РФ и подобрались к нему через нынешнюю жену предателя.

НАЕМНИК ФСБ. В то время, когда большинство шокированных полномасштабным вторжением РФ украинских футболистов разрывали контракты с российскими клубами и уезжали из страны-агрессора, помощник главного тренера "Зенита" Тимощук отказался осуждать Россию за нападение на его родину и только через две недели после первых кровавых атак смог выдавить. из себя небольшой сторіз в Instagram, где просто призывал к миру.

Также он добавил в свою историю хэштег "нет войне" и опубликовал карту Украины, на которой нет части Одесской области. "Нам нужен мир. Ради наших детей и родителей, ради мира на земле", – написал рекордсмен сборной по количеству проведенных матчей, а затем удалил и это небольшое проявление человечности.

Бывший менеджер Анатолия Тимощука Виталий Юрченко объяснил категоричную позицию украинского тренера "Зенита" связями со спецслужбами РФ. Он выложил снимки, где видно, что Анатолий еще в 2012 году был завербован Федеральной службой безопасности (ФСБ) России. По словам Юрченко, эти документы ему направил неизвестный адресат еще в 2018-м.

В тексте говорится, что Тимощук подтверждает свое согласие "на установление взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества" с Россией и выражает полную готовность соблюдать конституцию и законы Российской Федерации.

В свою очередь украинские военнослужащие вытерли ноги о футболке Анатолия, в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города". А УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных.

ПОДЛОЖИЛИ ПРОСТИТУТКУ. Бывшая жена футболиста Надежда Навроцкая считает, что Анатолий предал Украину и решил остаться в России из-за своей новой жены Анастасии Климовой. А их встреча в свое время оказалась отнюдь не случайностью. А СМИ сообщали, что Россиянка, также работавшая в "Зените", фактически руководит всеми средствами бывшего футболиста как бенефициар его состояния в РФ.

По совам Навроцкой Россия давно знала, что нападет на нашу страну, поэтому и начала заранее готовить почву.

"Что ей нужно было сделать? в Санкт-Петербурге. Подложили ему там какую-то шлюшку, которая начала его держать за яйца, воздействовать и капать на его мозги", – рассказывала Надежда в комментарии NV.

Бывшая жена Тимощука понимала, что Анастасия, якобы работавшая в структуре "Зенита, хотя подозревает, что справку просто подделали, была в тесных отношениях с Анатолием еще с 2007 года, когда он еще играл за питерский клуб. И с того же времени влияла на его по указаниям специальных структур, на которые работала на самом деле.

Именно с подачи "новой любимой" Анатолий долго вынашивал идею покупки недвижимости в Питере, а затем вернулся в Россию после работы в казахстанском "Кайрате". Хотя в Казахстане бывшего защитника "Баварии" носили на руках и могли заплатить не меньшие деньги, чем "Газпром".

"Видите, как вовремя сработала подложенная еще в 2007 году шлюха. Она ему уже влияла на мозги полным ходом. И он вернулся в Санкт-Петербург", – уверена бывшая супруга.

Интересно, что Климова постоянно фигурировала в российских политических кругах, а также является близкой подругой жены футболиста Андрея Аршавина, которая в свое время попала в скандал из-за видео с угрозами, на котором называла себя работницей ФСБ.

Еще в 2022 году бывший менеджер Тимощука Юрченко заявлял, чтобы избежать распределения имущества во время развода с Навроцкой, родившей футболисту двух дочерей, он перевел все свое состояние в Россию и "сделал бенефициаром эту женщину" Климову.

А потенциальная наемница ФСБ сейчас достаточно популярна в Instagram, где на ее страницу подписано 163 тысячи читателей, ведет бурную светскую жизнь и рисует, называя себя художницей. А летом выложила видео приезда Путина в Питер и сама, судя по посту и съемке, находилась где-то близко к нему.

УБЕГАЛ ИЗ РОССИИ? В январе 2024-го в СМИ за "ребриком" начали появляться сообщения, что Анатолий Тимощук якобы покинул город на Неве и намерен работать за пределами РФ. Об этом рассказывал и первый американский тренер в украинском футболе Деннис Люкенс.

"Мы с ним дружим, но не близко. Я общался с ним, он оказался в очень сложной ситуации. Он потерял все в Украине, репутацию и свои регалии, и, как я понимаю, оставил все в России. Я не хотел бы оказаться на Он говорил мне, что он украинец и любит Украину.

"Он сказал мне, что хочет уехать из России. Он застрял в РФ еще до войны и не мог высказаться из-за страха быть арестованным и приговоренным к 15 годам заключения. Он попросил меня помочь ему с семьей уехать в Ирландию, и я подумал, что он хочет организовать пресс-конференцию, на которой осудит войну и очистит свое имя. Но в итоге он не приехал", – добавил тренер.

Но, как оказалось, информация о возможном побеге Тимощука не соответствовала действительности. Слухи о выезде бывшего капитана из страны-террористки опроверг глава правления "Зенита" Александр Медведев: "Тимощук покинул Зенит и Россию? Не несите чушь". И предатель остался работать помощником главного тренера питерского футбольного клуба Сергея Семака.

"Тимощук не уедет навсегда из России по нескольким причинам. Потому что, во-первых, куда ему уехать? В Европу? Но здесь есть законы и уже нельзя будет жить так, как он привык. Включая момент, что ему придется платить алименты детям. А в России можно скрыться и не платить", – уверена бывшая супруга.

"Для чего ему выезжать? Ему в России платят огромную зарплату за непонятную работу. Почему много платят? Вопрос логичный. Потому что он нужен России… Что он там еще делает? Живет с женщиной старше его и имеющей уже двух совершеннолетних детей. А молодого человека, которому больше 20 лет, Анатолий отмазывает от армии", – считает Навроцкая.

ЗАЯВЛЕНИЕ О СВО. Однажды Тимощук все же высказался о вторжении на территорию своей страны. В интервью конца 2022 года фанатскому движению "Зенита" он завил, что не чувствует разницы между украинцами и россиянами, а "Зенит" – его дом, и пока его там все устраивает.

"Люди всегда будут говорить и плохое, и хорошо, а те, кто говорит, какой я плохой, пусть вспомнят, сколько матчей я сыграл за сборную Украины и сколько пользы ей принес. То, что я молчу о СВО, не говорит о том, что я поддерживаю ее или нет. У каждого есть своя позиция, моя – в том, что не все так однозначно, поэтому я стараюсь об этом не говорить", – сказал бывший защитник.

В ответ на такие заявления и действия с января 2023 футболист-предатель находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность. А после истории с аукционом для помощи агрессору хотелось вообще вычеркнуть воспоминания о нем по истории украинского футбола.

В свою очередь Навроцкая объяснила поступок Тимощука, как обязательную демонстрацию поддержки действий Кремля: "В России система становится все более неадекватной и там закручивают всем гайки – а-ля сталинские времена. Чтобы там работать, надо показывать, что ты являешься сторонником" русского адекватности".

Поэтому, по мнению женщины, если бывший футболист будет сидеть тихо, то к нему возникнут вопросы и сомнения по поводу преданности новой родине, поэтому Тимощуку нужно подтверждать свою приверженность "русскому меру" или бежать: "Но как он сбежит, если перевел в Россию все деньги из Германии уже после начала войны?"

Конечно, нужно тщательно проверять документы, якобы подписанные Тимощуком и представителями ФСБ, и критически воспринимать слова бывшей жены, ведь суды между ними продолжаются годами. Но сначала трусливое молчание бывшего капитана сборной Украины, а теперь и откровенная помощь оккупантам говорят сами за себя.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в России уже заявили, что предатель Тимощук выиграет суд против Украины в CAS.

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