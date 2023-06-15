Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, который работает помощником тренера в "Зените", не попал в состав питерцев на ретро-матч легенд между "Зенитом" и сборной России. 44-летний уроженец Луцка в последний момент был исключен из состава команды.

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Изначально участие Тимощука в поединке пафосно анонсировалось Российским футбольным союзом (РФС). Спустя некоторое время упоминание об Анатолии исчезло с сайта РФС.

На ситуацию с украинцем также обратил внимание известный российский комментатор Алексей Андронов.

"А где же тренер всея Руси Анатолий Тимощук?" – с иронией поинтересовался журналист.

Стоит отметить, что фотография Тимощука присутствует на рекламном постере игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Анатолий таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

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