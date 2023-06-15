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Тимощука унизили в России

Максим Иншаков
Футбол
2 минуты
7,4 т.
Анатолий Тимощук

Бывший капитан сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук, который работает помощником тренера в "Зените", не попал в состав питерцев на ретро-матч легенд между "Зенитом" и сборной России. 44-летний уроженец Луцка в последний момент был исключен из состава команды.

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Тимощука унизили в России

Изначально участие Тимощука в поединке пафосно анонсировалось Российским футбольным союзом (РФС). Спустя некоторое время упоминание об Анатолии исчезло с сайта РФС.

Тимощука унизили в России

На ситуацию с украинцем также обратил внимание известный российский комментатор Алексей Андронов.

Тимощука унизили в России

"А где же тренер всея Руси Анатолий Тимощук?" – с иронией поинтересовался журналист.

Тимощука унизили в России

Стоит отметить, что фотография Тимощука присутствует на рекламном постере игры.

Тимощука унизили в России

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Анатолий таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Анатолий Тимощук

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

Тимощука унизили в России

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

Тимощука унизили в России

УАФ лишила Анатолия Тимощука всех спортивных наград и званий, а также вычеркнула его из официальных реестров национальных сборных из-за молчаливой поддержки преступных действий главаря Кремля Владимира Путина в Украине.

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