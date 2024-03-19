Тимощука посоветовали приговорить к смертной казни, после его иска против Украины

Экс-полузащитник "Динамо" Александр Алиев резко отреагировал на новость о том, что иск Анатолия Тимощука против Украинской ассоциации футбола (УАФ) был зарегистрирован в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS) Предатель нашей страны судится из-за того, что его лишили всех званий и титулов в украинском футболе.

Александр согласился с мнением журналиста, что во время войны во многих странах предателей приговаривали к смертной казни.

"Я только за. Пусть его приговорят к смертной казни. Он этого заслужил, - цитирует Алиева СЭ.

Бывший динамовец не знает, почему Тимощук никак не успокоится и какую цель он преследует в Лозанне.

"Какой нах*ен Тимощук?! Нах*я он мне нужен? Никогда в жизни не звоните мне по поводу этого дурака. Он мне не интересен. Есть УАФ, Шевченко, который с ним фотки выставлял, у них и спрашивайте", – сказал Алиев.

В октябре прошлого года Александр Алиев в интервью Дмитрию Гордону пообещал зарезать Тимощука при встрече, если таковая состоится.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Анатолий таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру.

В свою очередь, украинские военнослужащие вытерли ноги о футболку Анатолия. А в день рождения Тимощука Луцкий городской совет лишил бывшего игрока сборной Украины звания "Почетный гражданин города".

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