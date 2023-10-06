Стало известно, где сборная Украины по футболу сыграет решающий матч квалификации Евро-2024

Решающий матч квалификации на чемпионат Европы-2024 по футболу между сборными Украины и Италии пройдет в Леверкузене на 30-тысячной "БайАрене", сообщает Игорь Бурбас у себя в Telegram. Поединок запланирован на 20 ноября.

Напомним, что ближайший домашню игру Украина проведет 14 октября против Северной Македонии. Встреча состоится в Праге на стадионе "Спарты".

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины по футболу в 6-м туре отборе на чемпионат Европы проиграла команде Италии. Матч на стадионе "Сан Сиро" в Милане 12 сентября завершился со счетом 2:1.

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В турнирной таблице Украина находится на третьем месте.

В 1-м туре 26 марта украинцы в Лондоне на легендарном "Уэмбли" со счетом 0:2 проиграли Англии, а затем добыли волевую победу в Скопье над Северной Македонией (3:2). 19 июня "желто-синие" на стадионе имени Антона Малатински минимально обыграли Мальту.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 9 сентября, подопечные Сергея Реброва сыграли вничью с Англией. Встреча во Вроцлаве завершилась со счетом 1:1.

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