СМИ сообщили об интересе "Реала" к Фонсеке: спортивные итоги 24 февраля
Боец ММА Вагнер де Консейсао поплатился за то, что начал заранее праздновать победу, а мадридский "Реал" заинтересовался экс-тренером "Шахтера" Паулу Фонсекой.
Кроме того, в Лиге чемпионов завершились первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 24 февраля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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