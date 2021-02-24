"Реал" заинтересован в бывшем тренере "Шахтера" – СМИ

Успехи бывшего наставника "Шахтера" Паулу Фонсеки в "Роме" не остались незамеченными в сильнейших европейских чемпионатах.

Как сообщает издание CorriereDelloSport, за ситуацией с контрактом португальского специалиста с итальянцами следит и "Реал". Отмечается, что не только мадридцы, но и другие топ-клубы связывались с агентом Фонсеки.

Контракт Паулу с "Ромой" действует до лета 2021 года, но он будет автоматические продлен еще на сезон, если португальцу удастся вывести "волков" в Лигу чемпионов. Сейчас столичный клуб занимает четвертое место в таблице с 44 очками после 23 туров, но "Аталанта" отстает от римлян всего на один пункт. Напомним, что в ЛЧ попадают первые четыре команды итальянской Серии А.

Фонсека начинал карьеру на родине, поработав со многими местными клубами. Летом 2016 года он перешел в "Шахтер" из "Браги". За три года у руля "горняков" он по три раза выиграл украинскую Премьер-лигу и Кубок страны, а также один раз завоевал Суперкубок.

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем матче "Ромы" в Кубке Италии Фонсека допустил нелепую ошибку, которая привела к автоматическому вылету его команды вне зависимости от результата встречи.