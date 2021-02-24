Луческу высказался о матче с "Брюгге", затронув вопрос отмены игры

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу на предматчевой пресс-конференции, посвященной ответной игре с "Брюгге", заявил, что не видит проблем в том, что у бельгийцев в команде появились новые зараженные коронавирусом.

Отвечая на вопрос журналиста, румын признался, что его не настораживает новая вспышка заболевания и это не является поводом для УЕФА отменить матч.

"Мы уже ездили в Барселону и Турин на матчи Лиги чемпионов без большого количества игроков основного состава. Так что не вижу в этом никакой причины для отмены матча, многие команды проходили через подобную ситуацию", – цитирует Мистера пресс-служба "Динамо".

У Луческу есть уверенность, что за неделю, которая прошла после первого матча, его команда прибавила и усовершенствовала свою игру, но этого недостаточно.

"В первом матче в Киеве была равная игра – мы знали, как нужно играть с соперником, а соперники понимали, как противостоять нам. С точки зрения тактики поединок был абсолютно равным. У нас возникали проблемы при игре на втором этаже, при стандартах. Думаю, это будет основополагающим и в завтрашнем матче. Нам нужно как можно лучше сыграть в этом компоненте", – подытожил главный тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ответная игра 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и "Брюгге" пройдет в четверг, 25 февраля, в Бельгии. Уже стало известно, какие телеканалы покажут встречу, а также был опубликован прогноз букмекеров.