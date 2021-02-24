Игрок "Челси" забил фантастический гол ударом через себя в матче ЛЧ против "Атлетико". Видео

Нападающий "Челси" Оливье Жиру принес своей команде победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (1:0), который состоялся на нейтральном поле в Бухаресте, но считался домашним для мадридцев.

На 68-й минуте при счете 0:0 французский футболист отлично среагировал на отскок, находясь в пределах штрафной площади. Он быстро оценил обстановку и точно пробил в нижний угол ударом через себя с отскоком от газона.

Главный арбитр встречи Феликс Брых на протяжении нескольких минут беседовал с помощником, который долго пересматривал этот момент на предмет наличия офсайда, но все же засчитал гол.

Отметим, что сам матч прошел с минимумом моментов и в невысоком темпе. За первый тайм команды нанесли всего один удар в створ ворот. Наставник испанцев Диего Симеоне выбрал осторожную тактику на поединок, в результате чего его подопечные отдали инициативу лондонцам, а сами провели большую часть времени в обороне.

Пропустив гол, "Атлетико" попытался создать остроту возле ворот "Челси", но не смог хотя бы раз потревожить голкипера лондонцев. Ответный матч между командами состоится 17 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в другом поединке 23 февраля "Бавария" разгромила "Лацио" в Риме и сделала серьезную заявку на выход в четвертьфинал.