180-килограммовый боец начал праздновать победу раньше времени и проиграл. Видео

180-килограммовый бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Вагнер де Консейсао известный под прозвищем Зулузиньо стал автором курьезного момента на турнире в Сочи.

В дебюте встречи 42-летний гигант на "WOW Arena" вместе с гонгом об окончании первого раунда отправил в тяжелый нокдаун россиянина Юсупа Шуаева.

Зулузиньо решил, что рефери просигнализировал о его победе и начал праздновать свой успех, катаясь от восторга по октагону. Когда судья возобновил поединок, психологическое преимущество было уже на стороне Шуаева.

Россиянин смог отстоять всю дистанцию боя, по итогам которого судьи разошлись во мнении: один дал ничью, в то время как двое других увидели минимальную победу спортсмена из Российской Федерации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле прошлого года Зулузиньо, принял участие в турнире по пощечинам "Каменные лица", где сразился с Василием Камоцким по кличке Пельмень.