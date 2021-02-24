"Реал" в большинстве обыграл "Аталанту" украинца Малиновского в Лиге чемпионов

Итальянская "Аталанта" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступила дома мадридскому "Реалу". Встреча на стадионе "Атлети Адзурри д’Италия" в Бергамо завершилась со счетом 0:1.

Мадридцы, испытывающие сильные кадровые проблемы (отсутствовали Рамос, Милитао, Одриосола, Карвахаль и Марсело, Вальверде, Азар, Родриго и Бензема) в дебюте матча пытался приспособиться к этой ситуации. Без когорты основных футболистов "Реал" осторожничал, контролируя мяч, но без голевых моментов.

Ключевой момент наступил на 17-й минуте. Ферлан Менди выходил один на один с голкипером, когда его на подходе к штрафной сбил Ремо Фройлер. Главный арбитр Тобиас Штилер без раздумий показал нарушителю красную карточку, даже не став смотреть ВАР.

Оставшись в меньшинстве "Аталанта" полным составом отошла в защиту, закрывшись в своей штрафной.

Несмотря на численное преимущество королевский клуб за первую половину успел создать лишь один 100% момент.

После перерыва ситуация не поменялась. Итальянцы поставили "автобус" в защите, об который разбивались все атаки королевского клуба. Так было до 86-й минуте, когда Менди шикарным дальним ударом сделал счет 0:1.

В еще одном матче дня "Боруссия" из Менхенгладбаха проиграла "Манчестер Сити" (0:2).

Англичане провели встречу на качественном уровне и заслуженно добились победы. На 27-й минуте прошла Канселу исполнил отличную передачу с правого фланга. Бернарду Силва удачно открылся в штрафной и нанес точный удар головой в дальний угол.

Во втором тайме доминирование англичан продолжилось. "Сити" немного сбавил обороты. однако полностью контролировал ситуацию на поле. Немцы за всю игру нанесли 0 ударов, как в сторону ворот, так и в створ.

На 66-й минуте "Ман Сити" поставил точку, практически повторив атаку из первого тайма. Снова Канселу выполнил подачу. Силва внутри штрафной сбросил мяч на Жезуса, который нанес точный удар по воротам – 0:2.

Ответные игры пройдут 16 марта.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне мюнхенская "Бавария" в матче 1/8 финала ЛЧ на выезде обыграла римский "Лацио" (4:1), а"Челси" на нейтральном поле в Бухаресте минимально победил мадридский "Атлетико".