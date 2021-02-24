Еще у двух основных игроков "Брюгге" был выявлен COVID-19 перед матчем с "Динамо" в ЛЕ

Основной голкипер "Брюгге" Симон Миньоле и полузащитник Шарль де Кетеларе сдали положительные тесты на коронавирус перед ответным матчем 1/16 финала Лиги Европы против "Динамо".

Как сообщается на официальном сайте бельгийцев, болезнь у них протекает бессимптомно. Отмечается, что 19-20 февраля во время очередного тестирования вышеназванные футболисты получили отрицательный результат. По этой причине они повторно пройдут эту процедуру в среду, 24 февраля.

Напомним, что в первом поединке "Динамо" упустило победу над ослабленным "Брюгге", закончив его вничью 1:1. Тогда в столицу Украины из-за COVID-19 не смогли прилететь главный тренер команды Филипп Клеман и его ассистенты, лидер клуба Ханс Ванакен и еще несколько футболистов.

Для выхода в 1/8 финала Лиги Европы подопечным Мирчи Луческу нужно побеждать или играть в результативную ничью со счетом 2:2 или крупнее.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" поддержал "Динамо" перед ответным матчем киевлян против "Брюгге", который состоится в четверг, 25 февраля.