Российских спортсменов не пустили на чемпионат Европы по легкой атлетике

Российские спортсмены не смогут принять участие в чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который пройдет с 5 по 7 марта в польском городе Торунь.

Как сообщается на официальном сайте Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), в организации сделали все возможное для того, чтобы "чистые" спортсмены из РФ смогли выступить на соревнованиях, но вопрос возвращения им нейтрального статуса будет обсуждаться не раньше, чем 17-18 марта. В эти дни пройдет совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

"Всероссийская федерация легкой атлетики сделала все возможное, чтобы наши чистые атлеты могли принять участие в чемпионате Европы в помещении, который пройдет в начале марта в Польше. Однако возможность возвращения нейтрального статуса российским спортсменам с большой долей вероятности будет рассмотрена на Совете WA 17-18 марта, но не ранее. Таким образом, россияне не смогут принять участие в чемпионате Европы в помещении", – написано на сайте ВФЛА.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева приговорили к трем годам тюрьмы за сокрытие положительных допинг-проб спортсменов из РФ.