СМИ назвали зарплату, за которую Шевченко согласился работать в сборной Польши

Украинец Андрей Шевченко, если возглавит сборную Польши по футболу, будет получать 200 000 евро в месяц или порядка 2,5 млн евро в год, сообщает Суперэкспресс. Официальная информация о назначении должна появится 31 января.

По данным СМИ, Шевченко был заинтересован в работе в сборной Польши, однако хотел получать 3 млн евро в год. Польский футбольный союз (PZPN) не готов был платить столько нашему соотечественник и в итоге стороны сторговались на чуть меньшей сумме.

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Предыдущий наставник "красно-белых" Паулу Соуза покинул сборную Польши в конце прошлого года и переехал в Бразилию, чтобы тренировать "Фламенго". Португалец получал 850 тысяч евро в год.

Последние несколько недель главным фаворитом был Адам Навалка, однако увольнение Шевченко из "Дженоа" резко поменяла ситуацию. Суперэкспрес со ссылкой на свои источники утверждает, что глава PZPN Цезарий Кулеша хочет, чтобы именно Шевченко возглавил сборную.

Эту информацию подтверждает и другое польское издание – SportoweFakty. Этот ресурс утверждает, что в пользу Шевченко играют сразу несколько факторов. Цезарий Кулеша говорит на русском языке, и поэтому хочет привести своего тренера.

Вторым фактором является супруга Андрея Николаевича - Кристен Пазик. Модель, вышедшая замуж за легендарного футболиста в 2004 году, родилась в США, но имеет польские корни.

Это позволяет их 15-летнему сыну Кристиану в будущем выбирать, за какую национальную сборную играть: Украины, Польши и США. Кроме того, Кристиан может играть и за сборную Англии, так как он родился и вырос в Лондоне.

Стоит отметить, что по последней информации Шевченко-старший официально не разорвал контракт с "Дженоа", по которому продолжает получать 2,3 млн евро в год пока не найдет новое место работы.

Напомним, что новость о вероятном назначении Шевы наставником польской сборной уже появлялась в медиа-пространстве 5 января.

Тогда представители PZPN не стали комментировать это, а глава Союза Цезарий Кулеша заявил, что Шевченко является интересным тренером, но у него действующий контракт с "Дженоа".

24 марта у сборной Польши запланирован матч против сборной России в плей-офф отбора на чемпионат мира-2022.

В плей-офф ЧМ вышла и сборная Украины. Наши футболисты в полуфинале сразятся с командой Шотландии. ​