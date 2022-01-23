Шевченко возглавит сборную Польши из-за Пазик и России – СМИ

Президент Польской футбольного союза (PZPN) Цезарий Кулеша рассматривает Андрея Шевченко в качестве главного кандидата на должность тренера сборной Польши, сообщает SportoweFakty. Ежи Дудек будет его помощником.

По словам журналиста издания Марека Вавжиновски в последние недели фаворитом был Адам Навалка, но эта кандидутара не устраивает президента PZPN.

СМИ уточняют, что в пользу Шевченко играют сразу несколько факторов. Цезарий Кулеша говорит на русском языке, и поэтому хочет привести своего тренера.

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Вторым фактором является супруга Андрея Николаевича - Кристен Пазик. Модель, вышедшая замуж за легендарного футболиста в 2004 году, родилась в США, но имеет польские корни.

Это позволяет их 15-летнему сыну Кристиану в будущем выбирать, за какую национальную сборную играть: Украины, Польши и США. Кроме того, Кристиан может играть и за сборную Англии, так как он родился и вырос в Лондоне.

Шевченко-младший тренируется в академии "Челси" и по мнению экспертов считается большим талантом, поэтому вопрос о том, за какую национальную команду он будет играть, остается открытым.

Последним аргументом может стать первый матч сборной Польши в плей-офф ЧМ-2022. Соперником "Кадры" является Россия. Журналисты предполагают, что Шевченко захочет начать свою карьеру в Польше с победы в принципиальном матче в Москве.

Кристен родилась в американском Миннеаполисе, штат Миннесота, в семье легендарного бейсболиста Майка Пазика. С Шевченко модель познакомились в начале 2000-х годов на показе мод в Милане.

В то время украинец был звездой одноименного клуба и одним из лучших футболистов мира. В 2004 году пара расписалась.

Позже в браке родились четверо сыновей: Джордан (29.10.2004), Кристиан (13.11.2006), Александр (01.10.2012) и Райдер-Габриэль (06.04.2014).

По непроверенной информации причиной, почему Шева еще не назначен официально, являются финансовые разногласия. PZPN готов платить Шевченко 1 млн евро в год, что явно не устраивает Андрея Николаевича.

Украинец официально не разорвал контракт с "Дженоа", по которому продолжает получать 2,3 млн евро в год. Это будет длиться, пока наш соотечественник не найдет новое место работы, поэтому он взвешенно подходит к новой должности.

Напомним, что новость о вероятном назначении Андрея наставником польской сборной уже появлялась в медиа-пространстве 5 января.

Тогда представители PZPN не стали комментировать это, а глава Союза Цезарий Кулеша заявил, что Шевченко является интересным тренером, но у него действующий контракт с "Дженоа".

Отметим, что бывший главный тренер Кадры Пауло Соуза ушел в конце декабря прошлого года в бразильский "Фламенго".

В плей-офф ЧМ вместе с Польшей и Россией вышла и сборная Украины. Наши футболисты в полуфинале сразятся с командой Шотландии. ​