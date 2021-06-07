Шевченко сказал, что нужно улучшить Украине, комментируя разгром Кипра перед Евро-2020

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в целом остался доволен выступлением своих подопечных в товарищеском матче против Кипра. В заключительном спарринге перед Евро-2020 наши соотечественники разгромили соперников со счетом 4:0.

Во время послематчевого интервью он отметил хорошие и осмысленные перемещения своих футболистов. Несмотря на все плюсы, Андрей Николаевич в очередной раз акцентировал внимание на проблемах с реализацей опасных моментов.

"Я доволен. Я думаю, что сегодня свежая игра получилась. Ребята уже получше начинают выглядеть, так как мы убрали нагрузки. У нас были хорошие перемещения, осмысленные атаки. Опять реализация… Конечно, этот момент нам нужно будет дожимать, потому что я думаю, что на Евро мы не будем создавать столько моментов. Необходимо улучшить реализацию", – заявил Шевченко в интервью на YouTube телеканалов "Футбол 1/2/3".

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Напомним, что 13 июня Украина проведет первый матч на Евро-2020 против Нидерландов. После этого наши футболисты встретятся с Северной Македонией (17 июня) и Австрией (21 июня).

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках подготовки к чемпионату наша национальная команда также провела спарринги против Бахрейна (1:1) и Северной Ирландии (1:0).