Шевченко на Евро-2020 категорично ответил на вопрос о реакции россиян на форму сборной Украины с Крымом

Новая форма сборной Украины, в которой футболисты выступят на Евро-2020, была утверждена Европейским футбольным союзом (УЕФА). Именно по этой причине все возмущения и требования россиян о ее запрете не имеют под собой никаких оснований.

Об этом во время пресс-конференции в Бухаресте, где украинцы базируются на первенстве континента, заявил главный тренер нашей команды Андрей Шевченко. Отвечая на вопрос о спорах вокруг экипировки "желто-синих", он отметил, что украинская сторона действовала в соответствии со всеми правилам.

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"Вы, наверное, обладаете какой-то неточной информацией. Потому что полемика... Эта форма была одобрена УЕФА. Поэтому я не вижу здесь никакой полемики, как вы сказали", – подчеркнул Шевченко.

Напомним, новая форма сборной Украины с изображением карты страны с оккупированным Крымом и приветствием "Слава Украины! Героям слава!" вызвала настоящую истерику в России. Там назвали такое дизайнерское решение Украинской ассоциации футбола (УАФ) провокацией.

В частности депутат Госдумы Дмитрий Свищев потребовал от УЕФА запретить экипировку нашей команды. В свою очередь бывший чемпион мира в боксе Николай Валуев назвал форму украинцев политизированной.

А экс-футболист сборной РФ Игорь Колыванов заявил, что Украина всегда была российской территорией. В ответ на все возмущения и требования россиян в УЕФА заявили, что форма украинской команды соответствует правилам.

После этого почетный президент президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отметил, что ждет официальных объяснений от УЕФА, назвав ситуацию русофобской атакой. Позже организация также подала протест в УЕФА на форму сборной Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, появились расклады, при которых сборные России и Украины могут встретиться на Евро-2020.

"Желто-синие" на групповом турнире сыграют с Нидерландами, Северной Македонией и Австрией, а команда Станислава Черчесова померяется силами с Данией, Финляндией и Бельгией.