Как Украина и Россия могут встретиться на Евро-2020 по футболу: все расклады

Сборные Украины и России по футболу впервые за много лет могут сыграть между собой на крупном международном соревновании. Матч команд на Евро-2020 возможен, начиная со стадии четвертьфиналов.

Подопечные Андрея Шевченко попали в группу C, где им будут противостоять сборные Нидерландов (13 июня), Северной Македонии (17 июня) и Австрии (21 июня). Команда Станислава Черчесова в квартете B встретится с Бельгией (12 июня), Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).

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Украина и Россия сыграют между собой в четвертьфинале, если одна из команд займет второе место в своей группе, а другая – первое, а затем каждая из них преодолеет стадию 1/8 финала.

Для очной встречи в полуфинале должно быть выполнено одно из следующих условий (кроме успешного прохождения плей-офф):

Украина заканчивает группу на второй позиции, а Россия – на третьей, или наоборот;

Украина выигрывает группу, а Россия занимает в ней третью строчку, или наоборот.

Прогноз на полуфиналы является довольно условным, поскольку на сетку плей-офф повлияет и то, какие сборные окажутся третьими в своих квартетах, и то, каким будет их рейтинг. Если Украина и Россия закончат группы на одинаковых местах, то сыграть между собой смогут уже только в финале.

Напомним, что в последний раз национальные команды двух стран противостояли друг другу в 1999 году, когда Андрей Шевченко забил легендарный гол в ворота Александра Филимонова в решающем поединке отбора на Евро-2000. Из-за оккупации Крыма и конфликта на Востоке нашей страны УЕФА разводит команды из Украины и России, начиная с июля 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кремле оценили риски кризиса из-за возможного матча между странами на Евро-2020.