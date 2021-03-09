'Шахтер' хочет пригласить знаменитого итальянского тренера: спортивные итоги 8 марта

Донецкий "Шахтер" начал переговоры с итальянским тренером Массимилиано Аллегри, а Теофимо Лопес-старший высказался о Василии Ломаченко.

Кроме того, президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин сделал заявление о беспределе в украинском футболе.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости понедельника, 8 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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