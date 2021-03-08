"Шахтер" нашел невероятную замену Каштру в Италии – СМИ

Новым главным тренером донецкого "Шахтера" может стать известный итальянский специалист Массимилиано Аллегри.

О переговорах "горняков" с шестикратным чемпионом Италии на своей странице в социальной сети Instagram сообщил журналист Олег Ящук. По его информации, назначение 53-летнего тренера может состояться уже летом нынешнего года.

"Шахтер", по нашей информации, планирует изменить португальский вектор на итальянский. Уже нынешним летом. Клуб уже вышел, внимание, на экс-наставника "Милана" и "Ювентуса" Массимилиано Аллегри и уже начал переговоры со специалистом. Считаю, что это большой шаг вперед и ход конем", – написал Ящук.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко посоветовал президенту "Шахтера" Ринату Ахметову не платить зарплату своим футболистам из-за неудачных результатов в последних матчах.