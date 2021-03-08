В США состоялся Матч звезд НБА: фото и видео главного баскетбольного события года

Команда звезды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброна Джеймса обыграла команду форварда "Бруклин Нетс" Кевина Дюранта в Матче звезд НБА, который прошел в Атланте на "Стейт Фарм Арене", со счетом 170:150.

Лучшим игроком поединка был признан Яннис Адетокумбо ("Милуоки Бакс"), который набрал 35 очков, сделал 7 подборов, 3 передачи и по 1 перехвату и блок-шоту за 19 минут, проведенных на паркете. Он стал первым баскетболистом в истории Матча звезд, которому удалось реализовать не менее 10 бросков с игры, ни разу не промахнувшись. На его счету 16 точных попаданий.

Решающий моментом поединка стал рывок, сделанный командой Леброна Джемса в середине второй четверти. Результативная игра все того же Адетокумбо, Стефена Карри ("Голден Стэйт Уорриорз") и Дэмиана Лилларда ("Портленд Трейлблейзерс") позволила оторваться от соперников на 20 очков, а слаженные действия в обороне помогли удержать этот перевес.

Отметим, что также определились победители традиционных конкурсов, которые проходят во время звездного уикенда. Карри выиграл конкурс трехочковых, Домантас Сабонис ("Индиана Пэйсерс") – конкурс мастерства, а Анферни Саймонс ("Портленд Трейлблейзерс") – конкурс данков.

Команда Дюранта – Команда Леброна 150:170 (39:40, 41:60, 45:46, 25:24)

Команда Дюранта: Бил (26), Ирвинг (24 + 12 передач), Тейтум (21 + 7 передач), Уильямсон (10), Ленард (8 + 9 подборов + 8 передач) – старт; Харден (21), Митчелл (15), Лавин (13), Вучевич (5 + 7 подборов), Рэндл (4), Конли (3).

Команда Леброна: Я. Адетокумбо (35 + 7 подборов), Карри (28), Дончич (8 + 8 передач), Йокич (6 + 7 подборов), Джеймс (4) – старт; Лиллард (32), Браун (22), Джордж (17), Гобер (10 + 7 подборов), Пол (6 + 8 подборов + 16 передач), Сабонис (2).

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк провел отличный матч в НБА и помог своей команде победить.