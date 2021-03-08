Футболист сборной Украины заразился коронавирусом перед матчами отбора на ЧМ-2022

Полузащитник "Ференцвароша" и сборной Украины Игорь Харатин заразился коронавирусом перед перерывом на матчи национальных команд, который запланирован на конец марта.

Как сообщила его жена на своей странице в Instagram, их ПЦР-тесты дали положительный результат. Карина рассказала, что футболист переносит болезнь легче, чем она.

"Вот корона и до нас добралась. Нам вчера пришли положительные результаты тестов. И вчера в целом состояние было просто ужасное – у меня температура на уровне 39 градусов держалась. Сегодня так же, но общее состояние немного лучше. У Игоря, кстати, форма немного легче. У него нет высокой температуры – 37 градусов", – поделилась информацией Карина Харатина.

Напомним, что полузащитник "Ференцвароша" попал в расширенный состав футболистов, вызванных в расположение национальной команды для подготовки к матчам отбора на ЧМ-2022 в Катаре. 24-го марта наши соотечественники сыграют с Францией, 28-го встретятся с Финляндией, а 31-го – с Казахстаном.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, в каких условиях пройдет выездной поединок Украины против Франции.