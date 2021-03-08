Президент "Олимпика" выступил с жестким заявлением о беспределе в украинском футболе

Президент донецкого "Олимпика" Владислав Гельзин призвал футбольные власти решить проблему с судейством в Премьер-лиге.

Глава бело-голубого клуба жестко раскритиковал руководителя системы судейства в Украине Лучано Лучи, о чем говорится в заявлении Гельзина на официальном сайте "Олимпика".

"В украинский футбол вернулся системный беспредел! Для меня не так уж важно – работают ли судьи в угоду какой-либо одной отдельно взятой команде, либо карают нас, своих жертв, по жребию или по озарению синьора Лучи. Главное – беспредел вернулся! Это очевидно всем – футболистам и тренерам, журналистам и болельщикам, тем специалистам и экспертам, чье око не замылено раболепной преданностью и заискиваниями перед устроителями настоящего футбольного насилия", – подчеркнул Гельзин.

Такую реакцию у президента "Олимпика" вызвал эпизод с отменой гола его команды в игре с "Шахтером", после которой он ворвался в прямой эфир с ТВ с нецензурной бранью.

"Я отнюдь не горжусь теми фразами, которые были высказаны на камеру в минувшую субботу, но я не намерен и отрекаться от сути изложенного. В первую очередь демонстративность произвола совершенно очевидна нам – тем, кто, несмотря на суровость реалий, все же изыскивает и находит возможности для обеспечения нормальной жизнедеятельности в Украине профессиональных футбольных клубов и лиг. А это все более сомнительное удовольствие по-прежнему не из дешевых", – отметил Владислав.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" минимально обыграл "Олимпик" в 17-м туре УПЛ.