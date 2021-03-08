Нам с "Динамо" лучше не играть, пусть им сразу записывают три очка, – тренер "Миная"

Главный тренер "Миная" Василий Кобин раскритиковал судейство в матче против "Динамо" в 17-м туре украинской Премьер-лиги.

В интервью программе "Профутбол Digital" наставник дебютанта УПЛ посетовал на то, что его команде уже не впервые приходится доигрывать поединок с киевлянами в меньшинстве. Также Василий считает несправедливым решение назначить пенальти в ворота "Миная".

"У меня складывается такое впечатление, что нам с "Динамо" лучше вообще не играть. Пускай им просто записывают три очка. Мы выходим на матч, а у нас постоянно красная карточка, пенальти и много желтых карточек. Не хочу говорить о судействе. Его сегодня просто не было. В первом круге у нас на 13-й минуте удалили футболиста. Мы уже стали немного умнее. Сейчас мы всего 40 минут играли в меньшинстве, а тогда на протяжении всего поединка. Конечно, у "Динамо" команда высокого уровня. Мы понимали, что будет тяжело. Но судейство подпортило нам планы на игру", – поделился своим мнением Кобин.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" разгромило "Минай" со счетом 3:0 и сохранило 4-очковый отрыв от "Шахтера". "Горняки", в свою очередь, добыли непростую победу в дерби над "Олимпиком".